Поправки об однократном штрафе в сутки для владельцев авто без ОСАГО одобрены ко II чтению

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении депутатский законопроект № 1022971-8 об однократном в течение суток штрафе для собственника зафиксированного камерами автомобиля без полиса ОСАГО.

"В случае голосования Госдумой "за" инициативу во втором чтении, мы предложим поставить ее и на третье чтение", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Авторы предлагают ограничиться одним штрафом в сутки за данный вид правонарушения.

Ко второму чтению поправками был уточнен текст законопроекта. В новом варианте указывается, что "лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения".

Кроме того, одобренной ко второму чтению поправкой изменен срок вступления в силу законопроекта. Он будет вступать в силу с момента официального опубликования, а не с 1 сентября 2026 года, как планировалось ранее.

Согласно пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена проводимыми ЦБ, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков (РСА) мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Также учтено, что с 1 марта 2025 года полис ОСАГО исключен из пакета документов при регистрационных действиях, что обостряет необходимость скорейшего введения альтернативного механизма контроля.

"Идея законопроекта заслуживает внимания, поскольку вводимое им регулирование позволит обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов, а также принципа справедливости при реализации механизма административной ответственности", - говорится в отзыве правительства.

Сейчас за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей. При повторном нарушении - от 3 до 5 тысяч рублей.