Поправки о расширении полномочий ФАС по регулированию тарифов одобрены ко II чтению

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по защите конкуренции рекомендовал принять во втором чтении поправки о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов, сообщил первый заместитель председателя комитета Игорь Игошин.

"Комитет Госдумы по защите конкуренции поддержал принятие важных поправок к законопроекту, который расширяет полномочия ФАС в части регулирования тарифов, усиливая полномочия службы по оперативному устранению нарушений в сферах ресурсоснабжения", - сказал журналистам Игошин.

Поправки внесли депутаты комитета по защите конкуренции. В частности, поправками предлагается установить срок (один месяц), в течение которого регулирующий орган региона должен пересмотреть тариф в целях приведения в соответствие с решением ФАС.

"Это решение обеспечит защиту прав граждан - потребителей услуг ЖКХ", - считает Игошин.

Кроме того, поправки предусматривают закрепление правового статуса ФГИС "ТАРИФ" - федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования".

"Работа над системой ведется с 2022 года. В этом году в рамках модернизации системы запланировано внедрение типовых экспертных заключений в сфере электроэнергетики, содержащих все высокодетализированные параметры тарифного решения", - пояснил депутат.

По его словам, после принятия закон позволит размещать в системе всю необходимую информацию, сделает ее прозрачной и доступной для граждан.

Комитет предлагает вынести соответствующий законопроект (№ 1081974-8) на рассмотрение втором чтении 11 марта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, отметил, что "тема тарифообразования одна из самых проблемных, потому что зачастую "кто в лес, кто по дрова": в одних (регионах - ИФ) тарифы удерживаются, в других они начинают расти".

"Мы видим, что регионы повсеместно начинают принимать решения, которые не являются обоснованными. Обращались в Генеральную прокуратуру, наш профильный комитет рассматривал эти вопросы, в ФАС обращались, но у ФАС нет полномочий для того, чтобы навести порядок. Вот сейчас мы с вами законопроектом такие полномочия ФАС предоставляем. И если только тариф будет выше, чем рекомендуемый, надо будет региону согласовывать, обосновывать, и это будет на системной основе", - сказал Володин.

