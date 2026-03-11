Госдума приняла законы об усилении контроля за тарифами на услуги ЖКХ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтениях законы, направленные на усиление контроля в сфере регулирования тарифов на услуги ЖКХ.

Нормы закона предоставят ФАС России дополнительные полномочия в части контроля за тарифами в регионах: "антимонопольная служба сможет пересмотреть их размер и привести в соответствие с законодательством", сказал, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что "ситуация с тарифами на услуги жилищно-коммунального хозяйства находится на особом контроле депутатов - решение проблемы необоснованного роста цен на них ждут наши граждане".

Согласно одному из принятых законов, в случае неоднократного в течение одного года неисполнения исполнительным органом субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов решения или предписания ФАС России, антимонопольная служба сможет пересматривать предельные уровни тарифов на розничных рынках в целях их приведения в соответствие с законодательством.

Также закон предусматривает, что в течение одного месяца с даты принятия решения ФАС России о пересмотре предельных (минимального или максимального) уровней цен на розничных рынках исполнительный орган субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов должен будет пересмотреть тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в целях приведения их в соответствие с решением ФАС.

Закон также закрепляет правовой статус ФГИС "ТАРИФ" - федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования", сообщил ранее журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Кроме того, другим принятым в среду законом предусматривается дисквалификация на срок до трех лет должностного лица исполнительного органа субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) за неоднократное (три и более раза в течение года) невыполнение им в установленный срок законного предписания, решения ФАС России.

"Принятие законов позволит, с одной стороны, усилить ответственность чиновников, с другой - сделать сферу тарифообразования более прозрачной и подконтрольной, защитить права людей", - считает Володин.