Минтранс завил о штатном обеспечении навигации в Финском заливе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ледовая обстановка в восточной части Финского залива прошедшей зимой оказалась тяжелее прогнозов, при этом навигация обеспечивается в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минтранса после визита главы министерства Андрея Никитина в Петербург и Ленинградскую область.

Период ледокольных проводок на Балтике начался в первых числах января. Всего за этот период ледокольным флотом обеспечено безопасное движение более 2 тысяч судов, время ожидания - в пределах плановых значений.

В заливе в настоящее время работает ледокольная группировка из 6 линейных и 7 портовых ледоколов. Так, ранее на Балтику дополнительно были привлечены ледокол "Мурманск" и универсальный атомный ледокол "Сибирь", который выполнил более 80 проводок.

"В марте-апреле ожидается активное разрушение ледового покрова, возможен и дрейф судов и подвижки льда. Минтранс поставил задачу не допустить снижения грузооборота в этот период", - говорится в сообщении.

Штаб ледокольных проводок работает круглосуточно: анализирует информацию о местонахождении судов, их скорости и курсе, находится на связи с капитанами. На основе спутниковых данных и специализированных ледовых карт собирает данные о состоянии льда.

По итогам сезона принято решение формировать расстановку ледоколов в апреле, а не осенью, чтобы более точно определять нужное количество и обеспечивать их оперативную доступность, в случае нештатных ситуаций.

На фоне сложной ледовой обстановки российские грузоотправители столкнулись с замедлением экспортных отправок. Прогнозируется, что активный процесс разрушения льда начнется лишь во второй половине марта.