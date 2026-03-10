Поиск

Германская SSI International оштрафована на 6 млн рублей за нелокализованные данные россиян

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал германскую компанию SSI International GmbH виновной в нарушении российского законодательства в области персональных данных и назначил ей административный штраф в 6 млн рублей. Об этом сообщили в суде.

Компания признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП (повторное нарушение требования о локализации данных российских пользователей на территории России).

SSI International GmbH - международная организация, специализирующаяся на обучении дайвингу, фридайвингу, плаванию и снорклингу.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.

Москва SSI International SSI International GmbH Таганский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

 Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

 Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Думе предложат разрешить экстерриториальное использование ВС РФ для защиты россиян

Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

 Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Google оштрафован в РФ на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

ВС РФ отклонил жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 585 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8612 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });