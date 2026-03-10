Германская SSI International оштрафована на 6 млн рублей за нелокализованные данные россиян

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал германскую компанию SSI International GmbH виновной в нарушении российского законодательства в области персональных данных и назначил ей административный штраф в 6 млн рублей. Об этом сообщили в суде.

Компания признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП (повторное нарушение требования о локализации данных российских пользователей на территории России).

SSI International GmbH - международная организация, специализирующаяся на обучении дайвингу, фридайвингу, плаванию и снорклингу.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.