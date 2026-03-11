Поиск

МЧС проводит всероссийские учения по предупреждению паводков и природных пожаров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МЧС с 11 по 12 марта проводит всероссийские командно-штабные учения по предупреждению паводков и природных пожаров, сообщило министерство. Старт учениям дал замглавы ведомства Виктор Яцуценко.

Учения пройдут в два этапа на территории 81 региона России. Органы управления, силы и средства РСЧС на практике отработают вопросы взаимодействия и реагирования на возможные ЧС в паводкоопасный и пожароопасный периоды.

Участники учений отработают комплекс мероприятий - от получения прогноза и моделирования обстановки до принятия управленческих решений и выполнения практических действий по ликвидации последствий прохождения весеннего половодья и тушения пожаров.

"Ежегодные учения проводятся с целью повышения слаженности всех уровней власти, работы дежурных служб и штабов различного уровня, проверки готовности сил и средств", - напомнили в МЧС.

По данным министерства, семи регионах (ЛНР, Бурятия, Красноярский край, Амурская, Воронежская, Рязанская и Ростовская области) начались паводки, подтоплены пять домов, около 120 участков и 26 объектов инфраструктуры.

Пожароопасный сезон начался в Приморском и Краснодарском краях, Калмыкии, Астраханской области, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Кроме того, в ходе учений впервые протестируют новый механизм выплат пострадавшим: цифровую платформу на базе Единого регистра населения и чек-лист для предоставления ускоренных компенсаций.

МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

 Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

 Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

 Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

В тяжелом состоянии находятся 11 из 29 госпитализированных после ракетной атаки в Брянске

Число пострадавших от ракетного удара по Брянску выросло до 42

Девять пострадавших при ракетной атаке на Брянск доставят в медучреждения Москвы

Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 610 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8623 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });