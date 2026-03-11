МЧС проводит всероссийские учения по предупреждению паводков и природных пожаров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МЧС с 11 по 12 марта проводит всероссийские командно-штабные учения по предупреждению паводков и природных пожаров, сообщило министерство. Старт учениям дал замглавы ведомства Виктор Яцуценко.

Учения пройдут в два этапа на территории 81 региона России. Органы управления, силы и средства РСЧС на практике отработают вопросы взаимодействия и реагирования на возможные ЧС в паводкоопасный и пожароопасный периоды.

Участники учений отработают комплекс мероприятий - от получения прогноза и моделирования обстановки до принятия управленческих решений и выполнения практических действий по ликвидации последствий прохождения весеннего половодья и тушения пожаров.

"Ежегодные учения проводятся с целью повышения слаженности всех уровней власти, работы дежурных служб и штабов различного уровня, проверки готовности сил и средств", - напомнили в МЧС.

По данным министерства, семи регионах (ЛНР, Бурятия, Красноярский край, Амурская, Воронежская, Рязанская и Ростовская области) начались паводки, подтоплены пять домов, около 120 участков и 26 объектов инфраструктуры.

Пожароопасный сезон начался в Приморском и Краснодарском краях, Калмыкии, Астраханской области, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Кроме того, в ходе учений впервые протестируют новый механизм выплат пострадавшим: цифровую платформу на базе Единого регистра населения и чек-лист для предоставления ускоренных компенсаций.