Глава Минпросвещения сообщил о сокращении числа отстающих школьников в РФ до 15%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Количество школьников с плохой успеваемостью снизилось в России за пять лет на 10 процентных пунктов и составляет 15%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования. И отдельно мы работаем и с отстающими школьниками: за пять лет их количество уменьшилось (...) с 25 до 15%", - сказал Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Министр отметил, что в каждой школе дети обучаются по единым федеральным программам высокого уровня. "Чтобы дать качественное образование каждому школьнику, где бы он ни проживал, в какой бы школе он ни учился, в сельской или городской школе. Это очень важно и очень позитивно воспринято педагогическим сообществом. И сейчас задача - чтобы этот приказ заработал в каждой школе", - подчеркнул Кравцов.

Глава Минпросвещения РФ сообщил президенту, что к 2028 году будет готова вся линейка по основным предметам единых государственных учебников. "С прошлого учебного года все ребята обучаются по единым учебникам для 10-11-х классов, в этом году - пятые и седьмые классы, и со следующего года перейдем на единые государственные учебники для восьмых-девятых классов. И для обществознания завершается работа по девятым-десятым классам. А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с Академией наук их готовим, (а также) по русскому языку и литературе", - уточнил он.

Кравцов сказал, что в ближайшее время министерство представит президенту на утверждение проект Стратегии развития образования. Его подготовка завершается, добавил он.

