Глава "Росатома" назвал очень сложной ситуацию на АЭС "Бушер"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране очень сложная и напряженная, но пока под контролем, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Удары и взрывы находятся на определенном удалении от стройплощадки, действующего энергоблока "Бушер" (...). Да, это совсем близко, где-то произошло запыление, где-то выбило стекло, но участники конфликта, на эту минуту, воздерживаются от прямых атак непосредственно на АЭС "Бушер", - сказал Лихачев журналистам в среду.

"Наш принцип - это принцип абсолютного исключения ядерного объекта из-под любой военной опасности", - добавил глава "Росатома".

Как сообщалось, сейчас на площадке АЭС "Бушер" в Иране осталось около 450 сотрудников "Росатома". В ночь на среду Росатом" эвакуировал через ирано-армянскую границу еще 150 работников АЭС "Бушер".

По словам Лихачева, эвакуированные в Армению сотрудники госкорпорации уже садятся на самолеты в РФ.

Это был второй этап эвакуации сотрудников "Росатома". После первого этапа на станции продолжило работать свыше 600 человек.

