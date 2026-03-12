В районе Черноморского побережья упал небольшой метеорит

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе Черноморского побережья России, сообщили утром в четверг в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Судя по записям с камер наблюдения из разных городов, инцидент произошел в интервале с 22:24 до 22:36 по московскому времени, отмечается в сообщении. Объект видели в Новороссийске, Ростове-на-Дону, Анапе. В целом он мог наблюдаться в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.

По мнению ученых, его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. "При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект", - говорится в сообщении.

В лаборатории уточнили, что в настоящее время не получилось определить точные координаты места, где разрушился объект, но с большой вероятностью это произошло над Черным морем. Какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается, подчеркнули ученые.