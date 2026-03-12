Поиск

Аэропорт Сочи задерживает отправку более чем 30 рейсов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщает пресс-служба предприятия. Судя по данным онлайн-табло, после ограничений на обслуживание рейсов задерживается вылет более чем 30 самолетов.

"Вводимые ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов оказали влияние на расписание полетов авиакомпаний: возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток", - отмечает аэропорт.

Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности, готовности экипажей и воздушных судов.

До конца суток аэропорт планирует обслужить 193 рейса. К настоящему времени обслужено пять рейсов на прилет и пять рейсов на вылет; 13 бортов находятся на запасных аэродромах.

Судя по онлайн-табло, задерживаются вылеты рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Победа", "ЮТэйр", "Нордстар" следованием в аэропорты московского авиаузла. Кроме того, задерживается вылет рейсы авиакомпании "Россия" в Пермь, Казань, Екатеринбург, Новосибирск; "Северный ветер" в Барнаул, Чебоксары, Магнитогорск, Красноярск, Челябинск и Уфу; "Икар" в Тюмень, Омск, Нижнекамск; S7 в Новосибирск; "Победа" в Казань и Челябинск; "Ямал" в Тюмень.

Задерживается вылет рейсов и по международным направлениям: "России" в Стамбул, "Уральских авиалиний" в Ургенч и Наманган (Узбекистан).

Временные ограничения для аэропортов Краснодарского края вводили во вторник 10 марта почти на сутки. 11 марта аэропорт Сочи снова останавливал работу до 12 марта.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика".

