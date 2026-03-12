Кремль видит в визите Зеленского во Францию попытку мешать мирному процессу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ожидаемую поездку Владимира Зеленского в Париж в Кремле оценивают как очередную попытку воспрепятствовать мирному процессу урегулирования ситуации на Украине.

"В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя на брифинге анонсируемый визит Зеленского во Францию и его встречу с президентом Эммануэлем Макроном.

По словам Пескова, Зеленский "пытается делать это по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах, а европейские столицы тоже вовсе не исполнены желанием способствовать поиску мирного пути урегулирования (конфликта на Украине)".

"Сама по себе идея оказывать давление на Россию абсурдна. Мы продолжаем специальную военную операцию, и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков.