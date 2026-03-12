Жительница Вичуги получила травмы в результате падения наледи с крыши

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Ивановской области возбуждено уголовное дело после того, как в Вичуге женщина получила травмы из-за падения снежной наледи с крыши многоэтажного дома, сообщило региональное управление СКР.

Инцидент произошел 11 марта днем на улице 50 лет Октября. Наледь упала на женщину, которая стояла около подъезда. Она получила различные травмы.

Управляющей организацией, обслуживающей данный дом, является ООО "Жилищно-ремонтный участок № 1".

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).