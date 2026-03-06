Ространснадзор выявил у AZUR air нарушения воздушного законодательства

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ространснадзор в результате внеплановой проверки авиакомпании AZUR air выявил факты нарушения воздушного законодательства, сообщило ведомство, не уточнив, что это за нарушения.

"По фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования", - сказано в сообщении.

Проверка проходила с 19 февраля по 5 марта на фоне серии авиационных событий, связанных с технеисправностью самолетов авиакомпании, а также многочисленных задержек и отмен рейсов, напомнили в ведомстве. В ходе инспекции особое внимание было уделено: состоянию парка самолетов; соблюдению обязательных требований в области подготовки и выполнения полетов в России; выполнению требований по организации и проведению техобслуживания самолетов; соблюдению прав пассажиров. Материалы и результаты проверки будут направлены в Росавиацию "для принятия дополнительных мер в рамках имеющихся полномочий".

AZUR air продолжает выполнение заявленной программы полетов "в полном объеме", прокомментировали в самой компании. Также идет планирование рейсов на летний период.

"Согласно анализу результатов проверки, также имеющихся в распоряжении авиакомпании, несоответствий, влияющих на безопасность полетов, выявлено не было. Большая часть замечаний была устранена в ходе проверки. Авиакомпания продолжает работу в этом направлении", - подчеркнули в компании.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем расписании - только в Таиланд и Вьетнам. Парк компании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом, согласно открытым источникам, в эксплуатации находится примерно половина из них. 3 марта перевозчик сообщал об очередной корректировке расписания в связи с временным выводом из эксплуатации одного из Boeing. Тот в конце февраля, выполняя рейс Фукуок - Казань, вернулся в аэропорт вылета. По предварительной оценке специалистов компании, причиной явилось попадание в двигатель постороннего предмета - решался вопрос о замене двигателя.