Более 50 беспилотников уничтожены ночью при отражении атаки на Севастополь

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидации 53 БПЛА минувшей ночью; в результате атаки дронов в городе зафиксированы повреждения.

В своем телеграм-канале он уточнил, что в районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в семи окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж, на улице Генерала Острякова в одном из домов осколком БПЛА пробило крышу.

Кроме того, в районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности от сбитого БПЛА загорелся участок леса, площадь возгорания 1,5 тыс. кв. м (хвойная подстилка, лес) – спасатели работают на месте.

"В балке Бермана на один из участков упал сбитый БПЛА, загорелась трава. В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки к дому. В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ осколок от сбитого БПЛА разбил окно", - отметил Развожаев.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 176 БПЛА за ночь.