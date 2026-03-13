Москва рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает на то, что новый раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине, посредником в которых выступают США, состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего вам сообщить о конкретных договоренностях по дате и по времени его проведения", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретарю президента был задан вопрос о том, нет ли в Кремле опасений относительно того, что в связи с ситуацией вокруг Ирана США будут меньше уделять внимания украинскому урегулированию.

"Нет, таких опасений в настоящий момент не возникает. Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений. Мы по-прежнему высоко ценим готовность Соединенных Штатов оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг украинского кризиса", - сказал Песков.