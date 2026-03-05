Песков заявил, что пауза в переговорах с Киевом возникла по объективным причинам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия остается открытой для переговоров с Украиной и ожидает следующего раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы. Мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

У него уточнили, будет ли Москва возвращать США за стол переговоров.

"Понятно, что как посредники, роль которых мы высоко ценим, американцы сейчас заняты другими делами. Мы полны терпения в данном случае. Посмотрим, как дальше все будет развиваться", - заметил представитель Кремля.