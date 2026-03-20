Иноагентами признаны социолог Гаазе и журналистка Немзер

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов четырех человек и один проект.

Иноагентами признаны социолог и журналист Константин Гаазе, Иван Мысенко, журналист Анна Немзер, блогер Александр Строгалев (Алекс Мур) и проект "Медиа Партизаны".

Всем им вменяют распространение фейков о решениях и политике российских властей и выступления против СВО, а также распространение и/или создание контента нежелательных для России организаций.

Гаазе, кроме того, участвовал в создании контента иноагентов и взаимодействует с нежелательной организацией, сообщил Минюст.

Ивану Мысенко вменили еще и распространение контента иноагентов.

По данным министерства, Немзер распространяла также фейки, направленные на создание негативного имиджа российской армии, участвовала в создании и распространении контента иноагентов и взаимодействует с иноагентами и нежелательными организациями.

Строгалеву вменено распространение контента иноагентов и содействие сбору средств для ВСУ.

Проект "Медиа Партизаны", по информации Минюста, распространял фейки о российской избирательной системе и контент иноагентов.