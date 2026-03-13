В Чебоксарах продавщица пострадала в результате обрушения снега на ее киоск

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Чебоксарах на киоск с пятиэтажного жилого дома упал большой объем снега, пострадала находившаяся в киоске продавщица, ее доставили в больницу, сообщило управление СКР по Чувашии.

По версии следствия, это случилось днем 13 марта на проспекте Ленина. В СК об инциденте узнали из СМИ. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи считают, что киоскер пострадала "в результате невыполнения работниками управляющей компании мероприятий по своевременной очистке кровли от снега".

Прокуратура Чувашии сообщила, что, по предварительной информации, инцидент произошел, когда управляющая компания (ООО "УК "Теплый дом") чистила крышу этого дома.

СКР Чувашия Чебоксары
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });