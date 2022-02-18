Прокуроры проверят обстоятельства гибели рабочих, упавших с крыши в Подольске

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Московской области прокуратура начала проверку обстоятельств гибели рабочих во время чистки крыши от снега в Климовске городского округа Подольск, сообщило надзорное ведомство региона.

По предварительной информации прокуроров, в пятницу рабочие чистили крышу дома на улице Ленина. С крыши упали трое рабочих, двое из них погибли. Третьего доставили в больницу.

Подольская городская прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности.