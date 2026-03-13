Росстат отметил снижение цен на огурцы за неделю на 8%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России цены на огурцы, побившие рекорды роста в начале года, продолжают снижаться.

По данным Росстата, с 3 по 10 марта огурцы подешевели на 8% (на 7,1% с 25 февраля по 2 марта).

В целом цены на овощи и фрукты за этот период снизились на 0,1% (на 0,5% с 25 февраля по 2 марта). Кроме огурцов, подешевели яблоки - на 0,3% (на 0,2%).

Цены на помидоры выросли на 5,6% (на 3,8%), морковь - на 3,6% (на 2,5%), картофель - на 2,1% (на 1,1%), капусту - на 1,7% (на 1,4%), лук и бананы - на 1,1% (на 1% и 0,6% соответственно), свеклу - на 0,3% (на 0,9%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 32,7%, огурцы - 28,5%, морковь - 21,9%, картофель - 17,7%, капусту - 13,8%, свеклу - 9,9%, лук - 7,6%, яблоки - 5,9%, бананы - 5,9%.

В 2025 году плодоовощная продукция в стране подешевела на 8,8%.

В феврале из продуктов питания сильнее всего подорожали яйца - на 9,3%

В России в феврале инфляция составила 0,73%, годовая замедлилась до 5,91%

Иноагентом признана правнучка Хрущева

Дептранс Москвы напомнил способы оплатить парковку при отсутствии интернета

Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску

Суд обратил в доход РФ типографию "Печатня" по иску Генпрокуратуры

Петербуржец выиграл суд у коммунальщиков за разбитое льдом стекло Porsche

Лихачев заявил, что у РФ нет подтверждений разработки Ираном ядерного оружия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 717 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
