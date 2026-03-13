Росстат отметил снижение цен на огурцы за неделю на 8%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России цены на огурцы, побившие рекорды роста в начале года, продолжают снижаться.

По данным Росстата, с 3 по 10 марта огурцы подешевели на 8% (на 7,1% с 25 февраля по 2 марта).

В целом цены на овощи и фрукты за этот период снизились на 0,1% (на 0,5% с 25 февраля по 2 марта). Кроме огурцов, подешевели яблоки - на 0,3% (на 0,2%).

Цены на помидоры выросли на 5,6% (на 3,8%), морковь - на 3,6% (на 2,5%), картофель - на 2,1% (на 1,1%), капусту - на 1,7% (на 1,4%), лук и бананы - на 1,1% (на 1% и 0,6% соответственно), свеклу - на 0,3% (на 0,9%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 32,7%, огурцы - 28,5%, морковь - 21,9%, картофель - 17,7%, капусту - 13,8%, свеклу - 9,9%, лук - 7,6%, яблоки - 5,9%, бананы - 5,9%.

В 2025 году плодоовощная продукция в стране подешевела на 8,8%.