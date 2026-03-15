Аэропорт Кирова вернулся к штатной работе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова (Победилово), сообщает Росавиация.

Ограничения вводили в воскресенье днем для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропорту Ярославля (Туношна).

По данным Росавиации, аэропорта Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавань.