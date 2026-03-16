Выживший в аварии с упавшим в Мойку автобусом отсудил 1,5 млн рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Единственный выживший в ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Петербурге, выиграл суд о компенсации морального вреда, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Московский суд Петербурга присудил Александру Тверитневу 500 тысяч рублей с водителя автобуса и 1 млн рублей - с ООО "Такси".

В мае 2024 году на Большой Морской улице водитель Курбонов, управляя с превышением скорости технически исправным автобусом, врезался в бордюр, выехал на тротуар, пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку. Погибли семь пассажиров, восьмому был причинен тяжкий вред здоровью. Курбонов признался, что уснул за рулем из-за усталости.

В октябре 2024 года признавший вину водитель был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд на 100 тысяч рублей оштрафовал его по делу о фиктивной постановке мигрантов на учет.

В ноябре 2025 года был осужден начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Халилов, отвечавший за безопасность при перевозке пассажиров и не предоставивший Курбонову достаточного времени для отдыха между сменами.