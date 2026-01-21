Сахалин перебросит на Камчатку снегоуборочную технику для борьбы с последствиями циклона

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сахалинская область окажет помощь Камчатскому краю в борьбе с последствиями мощного циклона, поделившись снегоуборочной техникой, сообщает пресс-служба областной администрации в среду.

"Сегодня снегоуборочные машины погрузят на борт МЧС России, который и перебросит технику в Петропавловск-Камчатский. Всего на Камчатку будет направлено порядка 10 единиц снегоуброчной техники вместе с механизаторами-специалистами, которые будут ею управлять", - говорится в сообщении.

Технику сахалинские власти выделили из резервных мощностей дорожной отрасли региона по поручению вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к правительству РФ за помощью в ликвидации последствий аномального снегопада, отметив, что в регионе не хватает специализированной высокопроходимой техники.

"Мы по первому обращению откликнулись на просьбу коллег о помощи. Сахалинская область имеет большой опыт борьбы со стихией. На Камчатку мы направляем высокопроходимые снегоуборочные машины - роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики, которые особенно востребованы при устранении последствий мощных снегопадов", - цитирует пресс-служба губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

В сообщении отмечается, что технику и специалистов предоставили дорожные предприятия региона и Сахавтодор. Это резервные единицы, их отправка не повлияет на работу островных дорожников.

Как сообщалось, на Камчатке продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился на прошлой неделе. Петропавловск-Камчатский завален сугробами. Его расчищают, но полноценное автобусное сообщение до сих пор не восстановлено.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.