В Стрежевом 10-летняя девочка пострадала в результате падения снега

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Стрежевом снег с козырька балкона упал на десятилетнюю девочку, ее доставили в больницул, сообщил мэр города Валерий Дениченко со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

"На службу "112" поступило сообщение о том, что в районе подъезда 4 дома 408 на девочку 10 лет упал снег. Девочка доставлена в приемное отделение. Дальнейшая информация уточняется. УК "Ваш дом" сообщила, что крыша чистая. Снег упал с козырька балкона", - говорится в сообщении.

Прокуратура Томской области сообщила о начале прокурорской проверки по факту травмирования ребенка. Ведомство даст оценку деятельности по обслуживанию многоквартирного дома и рассмотрит возможность возмещения пострадавшей причиненного вреда.