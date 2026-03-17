Поиск

В Стрежевом 10-летняя девочка пострадала в результате падения снега

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Стрежевом снег с козырька балкона упал на десятилетнюю девочку, ее доставили в больницул, сообщил мэр города Валерий Дениченко со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

"На службу "112" поступило сообщение о том, что в районе подъезда 4 дома 408 на девочку 10 лет упал снег. Девочка доставлена в приемное отделение. Дальнейшая информация уточняется. УК "Ваш дом" сообщила, что крыша чистая. Снег упал с козырька балкона", - говорится в сообщении.

Прокуратура Томской области сообщила о начале прокурорской проверки по факту травмирования ребенка. Ведомство даст оценку деятельности по обслуживанию многоквартирного дома и рассмотрит возможность возмещения пострадавшей причиненного вреда.

Томская область Валерий Дениченко Стрежевой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" вывезена на старт Байконура

Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Один из пострадавших от атаки в Брянске 10 марта остается в крайне тяжелом состоянии

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

Число беспилотников, сбитых во вторник на подлете к Москве, достигло 38

В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти

До 30 выросло число сбитых БПЛА, летевших во вторник на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 818 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8698 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });