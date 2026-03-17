В Йошкар-Оле мужчина и двое детей пострадали при падении снега с крыши

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Йошкар-Оле один взрослый и двое детей пострадали в результате падения снега с крыши дома, сообщила прокуратура Марий Эл.

"По оперативной информации, 15 марта с крыши дома, расположенного на Ленинском проспекте, произошел сход снега на прохожих - мужчину, 1955 года рождения и двух несовершеннолетних 2015 и 2016 годов рождения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре республики "Интерфаксу" уточнили, что всем троим оказали медицинскую помощь, девочек затем отпустили домой, а мужчине потребовалась госпитализация.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, в том числе своевременности очистки кровли от снега и наледи, в ходе которой оценит действия должностных лиц управляющей организации.