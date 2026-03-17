В Асбесте 11-летняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Асбесте 11-летняя школьница получила ушибы в результате схода снега и наледи с крыши жилого дома, по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила прокуратура Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, девочка отпущена на амбулаторное лечение. Дом № 8 по Ленинградской улице обслуживается управляющей организацией ООО УК "Техносервис".

Кроме того, в Асбесте в результате схода снега и льда с кровли 16 марта взрослая женщина получила ушибленную рану головы, она также лечится амбулаторно. в настоящее время женщина находится на амбулаторном лечении. Дом на Московской улице обслуживается управляющей организацией ООО "Карат". По факту также возбуждено уголовное дело.

Прокуратура проводит свою проверку случившегося и контролирует расследование этих уголовных дел.