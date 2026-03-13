В Марий Эл девочка попала в больницу после падения снега с крыши

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Марий Эл возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в поселке Медведково наледь с крыши многоквартирного дома упала на девочку 2000 года рождения и та была госпитализирована с травмами, сообщил региональный главк СКР.

Это случилось 11 марта на улице Терешковой. По версии СК, причиной стало невыполнение директором коммерческой организации и его подчиненными надлежащим образом обязанности по очистке кровли от снега, наледи и сосулек. Дело расследуется по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Прокуратура Марий Эл сообщает, что задержан руководитель управляющей компании, меру пресечения ему еще не определили.