В результате падения наледи с крыш в Волжске и Иванове пострадали по два человека

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Волжске и Иванове в общей сложности четыре человека получили травмы в результате схода с крыш снега и наледи.

В Волжске снег упал с крыши многоквартирного дома на улице Мира. Потерпевшим 2006 года рождения потребовалась помощь врачей. По факту началась прокурорская проверка, сообщила прокуратура Марий Эл.

В Иванове 76-летняя женщина получила травмы на Соликамской улице, ей потребовалась госпитализация. На Велижской улице в результате падения наледи 22-летняя девушка получила ушибы. По фактам проводится доследственная проверка по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в управлении СКР по Ивановской области.

Марий Эл СКР Ивановская область Волжск
