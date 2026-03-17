В Ревде девятимесячная девочка получила травмы в результате схода с крыши наледи

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Ревде девятимесячная девочка получила травмы в результате падения снега и наледи с крыши дома № 31 по улице Чехова, сообщила прокуратура Свердловской области. По факту началась прокурорская проверка.

По предварительным данным, в момент схода снега родители с коляской и ребенком стояли под козырьком подъезда.

"Коляска с ребенком выступала за пределы козырька. При сходе снега родители среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда", - говорится в сообщении. Тем не менее ребенок получил ушибы мягких тканей головы и ссадины. После консультации травматолога девочка с мамой отпущены домой.

Дом обслуживается ООО "Уют".