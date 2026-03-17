В Тульской области наледь с крыши упала в коляску с новорожденным

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Богородицке Тульской области снег с крыши двухэтажного многоквартирного дома на улице Урицкого и упал на женщину с коляской, в которой находился новорожденный ребенок, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР.

Младенцу потребовалась помощь врачей. Позднее его мать пожаловалась в СК. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Владимира Усова доклад о ходе и результатах расследования дела.