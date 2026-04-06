Поиск

В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гражданам России бесплатно по полису ОМС смогут оказать три вида высокотехнологичной медпомощи с использованием персонифицированных методов лечения; среди них - противоопухолевая терапия персонализированной мРНК-вакциной, сказано в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"Лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента", - гласит один из пунктов содержащегося в документе перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ФФОМС.

Помимо этого, в перечень включены: противоопухолевая лекарственная терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной, а также Т-клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T, отмечается в документе.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее 6 апреля, что граждане России по полису ОМС смогут бесплатно пройти лечение отдельных видов рака с использованием российских онковакцин. По его словам, прежде всего, речь идет о персонализированных вакцинах, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.

1 апреля в Минздраве сообщили, что в России впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину у пациента с меланомой кожи. Проект создания вакцины "Неоонковак" реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава и Центра имени Гамалеи.

ОМС Михаил Мишустин Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

 Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ

Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

 Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

 Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность

Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

 Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

 ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 87 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8915 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });