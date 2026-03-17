Поправки об упрощении перевода сельхозземель под туризм прошли I чтение

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1022048-8, который упрощает перевод земель сельскохозяйственного назначения, не занятых угодьями, под объекты сельского туризма на основании документов территориального планирования и вводит согласование такой документации Минсельхозом.

Законопроект в сентябре 2025 года внесла в парламент группа депутатов, в том числе вице-спикер палаты Алексей Гордеев и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Законопроект вводит упрощенный порядок перевода сельхозземель, не занятых угодьями, в категорию земель рекреационного назначения для строительства объектов сельского туризма. Перевод осуществляется на основании документации по планировке территории без отдельного акта, но требует предварительного согласования с Минсельхозом. Образовывать такие участки вправе только сельхозтоваропроизводители, а объекты должны соответствовать требованиям, которые установит правительство.

По действующему законодательству, использование земель сельскохозяйственного назначения допускается исключительно для ведения сельхоздеятельности. Размещение на таких землях объектов туристической инфраструктуры (гостиниц, дегустационных залов) требует перевода участка в иную категорию, что связано с процедурами согласования.

В законе о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую уточняется: если из сельхозземель, не занятых угодьями, выделяют участок под объект сельского туризма, который отвечает требованиям правительства, то такой участок относят к категории особо охраняемых территорий и объектов. Перевод осуществляется на основании утвержденных генпланов. Минсельхоз наделяется полномочиями предварительного согласования перевода на предмет соответствия целям развития сельского хозяйства и требованиям правительства.

"Принятие законопроекта позволит сельхозтоваропроизводителям развивать несельскохозяйственные виды деятельности, в частности туристическое направление, без ущерба для земель сельскохозяйственного назначения и при сохранении баланса между интересами бизнеса и охраной земельных ресурсов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Для уже размещённых объектов туризма предусмотрено правило о соответствии новым требованиям. В течение года после утверждения правительством конкретных требований собственники обязаны подготовить проекты планировки территории.

В начале сентября депутаты внесли в парламент законопроект № 1008651-8 со схожими нормами, который по решению Совета Думы от 15 сентября так и не был направлен в рассылку. Он предусматривал упрощенный порядок перевода земельных участков не только для целей сельского туризма, но и виноделия. Во внесенной версии сохранена та же логика упрощений перевода земель, но все упоминания винодельческих предприятий и виноградопригодных земель исключены.

