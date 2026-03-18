Аэропорт Краснодара задерживает вылет 22 рейсов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Краснодара "Пашковский" задерживает вылет 22 рейсов из-за ограничений, которые были введены утром 17 марта из соображений безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Судя по онлайн-табло, задерживается вылет самолетов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", ЮТэйр" в Москву.

Задержан вылет рейсов "Аэрофлота" в Петербург, Екатеринбург и Уфу, "России" - в Петербург, "Северный ветер" - в Казань.

Задерживается вылет рейсов и по международным направлениям: Red Wings - в Шарм-эль-Шейх (Египет) и Батуми (Грузия), "Аэрофлот" и "Азимут" - в Стамбул (Турция), Uzbekistan airways - в Ташкент, "Аэрофлот" - в Ереван (Армения).

Ограничения на прием и выпуск рейсов для аэропорта Краснодара действуют с утра вторника.

В ночь на среду 18 марта Краснодар подвергся атаке беспилотников, сообщил глава города Евгений Наумов. Повреждены несколько домов, погиб один человек.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.