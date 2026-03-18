Аэропорт Краснодара задерживает вылет 22 рейсов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Краснодара "Пашковский" задерживает вылет 22 рейсов из-за ограничений, которые были введены утром 17 марта из соображений безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Судя по онлайн-табло, задерживается вылет самолетов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", ЮТэйр" в Москву.

Задержан вылет рейсов "Аэрофлота" в Петербург, Екатеринбург и Уфу, "России" - в Петербург, "Северный ветер" - в Казань.

Задерживается вылет рейсов и по международным направлениям: Red Wings - в Шарм-эль-Шейх (Египет) и Батуми (Грузия), "Аэрофлот" и "Азимут" - в Стамбул (Турция), Uzbekistan airways - в Ташкент, "Аэрофлот" - в Ереван (Армения).

Ограничения на прием и выпуск рейсов для аэропорта Краснодара действуют с утра вторника.

В ночь на среду 18 марта Краснодар подвергся атаке беспилотников, сообщил глава города Евгений Наумов. Повреждены несколько домов, погиб один человек.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Новости по теме

Новости

Подводная лодка ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

 Подводная лодка ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

Человек погиб в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае

Похороны Лариджани пройдут в среду

 Похороны Лариджани пройдут в среду

Иранские власти подтвердили гибель Лариджани

Что произошло за день: вторник, 17 марта

В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

 В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8707 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 838 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
