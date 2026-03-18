Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Карантин по бешенству введен на территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, соответствующее распоряжение губернатора Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства региона.

Карантин по бешенству вводится с 17 марта по 15 мая.

В РоссииВ Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с ДанквертомВ Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с ДанквертомЧитать подробнее

Эпизоотическим очагом указано личное подсобное хозяйство.

Также карантин по бешенству введен на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на тот же срок из-за выявления очага в личном подсобном хозяйстве.

Распространение бешенства специалисты связывают со снежной зимой, из-за недостатка пищи больные дикие животные выходят к населенным пунктам.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области пастереллезом и бешенством введен режим ЧС, бешенство выявлено более чем в 40 очагах, с начала марта новых очагов пастереллеза на зафиксировано.

Новосибирская область
Новости по теме

Человек погиб в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае

Похороны Лариджани пройдут в среду

 Похороны Лариджани пройдут в среду

Иранские власти подтвердили гибель Лариджани

Что произошло за день: вторник, 17 марта

В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

 В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

 Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 838 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8705 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });