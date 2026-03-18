Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Карантин по бешенству введен на территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, соответствующее распоряжение губернатора Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства региона.

Карантин по бешенству вводится с 17 марта по 15 мая.

Эпизоотическим очагом указано личное подсобное хозяйство.

Также карантин по бешенству введен на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на тот же срок из-за выявления очага в личном подсобном хозяйстве.

Распространение бешенства специалисты связывают со снежной зимой, из-за недостатка пищи больные дикие животные выходят к населенным пунктам.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области пастереллезом и бешенством введен режим ЧС, бешенство выявлено более чем в 40 очагах, с начала марта новых очагов пастереллеза на зафиксировано.