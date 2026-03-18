Дума поручит Счетной палате поиск возможностей для сокращения расходов федерального бюджета

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума намерена предложить Счетной палате (СП) при предварительном аудите формирования федерального бюджета сосредоточиться на поиске возможностей для сокращения его расходов, говорится в проекте постановления парламента, подготовленном комитетом по контролю.

Проект планируется обсудить 19 марта в ходе рассмотрения годового отчета Счетной палаты.

"В рамках проведения предварительного аудита формирования федерального бюджета уделять особое внимание выявлению возможности сокращения бюджетных ассигнований, а также обоснованности проектируемых объемов расходов федерального бюджета по отдельным направлениям расходов", - сказано в нем.

Федеральным органам исполнительной власти рекомендуется обеспечить приоритетное рассмотрение предложений СП, подготовленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Минфин в начале марта заявил, что обсуждаемое в правительстве уточнение параметров базовой цены на нефть в рамках бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета. При этом в Минфине подчеркнули, что этот вопрос обсуждается с отраслевыми ведомствами, а прорабатываемые решения не затрагивают обязательства перед гражданами, расходы на оборону и безопасность.