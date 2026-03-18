Дума поручит Счетной палате поиск возможностей для сокращения расходов федерального бюджета

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума намерена предложить Счетной палате (СП) при предварительном аудите формирования федерального бюджета сосредоточиться на поиске возможностей для сокращения его расходов, говорится в проекте постановления парламента, подготовленном комитетом по контролю.

Проект планируется обсудить 19 марта в ходе рассмотрения годового отчета Счетной палаты.

"В рамках проведения предварительного аудита формирования федерального бюджета уделять особое внимание выявлению возможности сокращения бюджетных ассигнований, а также обоснованности проектируемых объемов расходов федерального бюджета по отдельным направлениям расходов", - сказано в нем.

Федеральным органам исполнительной власти рекомендуется обеспечить приоритетное рассмотрение предложений СП, подготовленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Минфин в начале марта заявил, что обсуждаемое в правительстве уточнение параметров базовой цены на нефть в рамках бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета. При этом в Минфине подчеркнули, что этот вопрос обсуждается с отраслевыми ведомствами, а прорабатываемые решения не затрагивают обязательства перед гражданами, расходы на оборону и безопасность.

Минфин Госдума Счетная палата
Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата

В Алтайском крае карантин по бешенству действует в 28 населенных пунктах

ФСБ и СКР сообщили о задержании в Уфе подростка, планировавшего теракт в храме

Ликвидирован пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, начавшийся после атаки БПЛА

Подводная лодка ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

Человек погиб в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае

Похороны Лариджани пройдут в среду

Иранские власти подтвердили гибель Лариджани
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 844 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8709 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
