В Новосибирске без воды из-за аварии остались более 6000 человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Октябрьском районе Новосибирска из-за аварии отключилось горячее и холодное водоснабжение, сообщило областное управление МЧС.

"Причина - дефект трубопровода диаметром 426 мм. Под отключение попали 14 многоквартирных домов (проживает более 6 тысяч человек), три социально-значимых объекта", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительная бригада "Горводоканала" и оперативная группа регионального ГУ МЧС. Организован подвоз воды.

Планируемое время восстановления подачи воды - 05:00 по московскому времени в четверг 12 марта.