Запрет использовать в агитации на выборах созданные ИИ образы одобрен в I чтении

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1155581-8 с поправками в законодательство о выборах и референдумах.

Он предусматривает запрет на использование в агитационных материалах любых изображений (образов) людей, в том числе вымышленных и (или) умерших, включая созданных с применением информационных технологий (за исключением использования изображений кандидатов в уже предусмотренных законом случаях).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что современные информационные технологии позволяют в короткие сроки при минимальных затратах создавать изображения реально существующих людей и образы вымышленных людей и использовать их в агитационных материалах.

"Вместе с тем недобросовестное использование современных информационных технологий способно формировать у избирателей искаженное представление о кандидате или избирательном объединении в целях воздействия на результаты волеизъявления", - указывается в пояснительной записке.

Предложенные меры будут противодействовать такому недобросовестному использованию информационных технологий, считают разработчики инициативы.

Они указывают, что проектируемые нормы, не ограничивая возможность правомерного использования информационных технологий при проведении предвыборной агитации, направлены на защиту законных интересов и прав граждан, обеспечение равенства кандидатов политических партий, также на противодействие недобросовестному воздействию на электоральные предпочтения избирателей.

Действующее законодательство допускает использование в агитационных материалах изображений физического лица при проведении выборов только в следующих случаях: а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов среди неопределенного круга лиц; б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.

Авторами законопроекта стали депутаты от четырех думских фракций.

Законопроект предусматривает еще ряд изменений в законы о выборах, в частности, возможность для политических партий на выборах в органы государственной власти регионов и выборах в органы местного самоуправления самостоятельно определять, публиковать ли свою предвыборную программу в соответствующем периодическом печатном издании или размещать ее в интернете. Сейчас законодательно установлена обязанность одновременного размещения в интернете и публикацию в печатном издании, однако техническая возможность публикации в печатных изданиях, как показала практика, у политических партий не всегда есть из-за отсутствия соответствующих региональных или муниципальных печатных изданий или нехватки у них печатных площадей.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });