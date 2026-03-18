Поиск

МИД РФ призвал США и Израиль отказаться от атак на ядерные объекты Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - США и Израиль должны отказаться от ударов по объектам ядерной инфраструктуры в Иране, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем безответственный и абсолютно неприемлемый ракетный удар, нанесённый по внутреннему периметру АЭС "Бушер" в считанных метрах от действующего энергоблока. Мы неоднократно предупреждали Израиль и США, продолжающих свою агрессивную кампанию против ИРИ, о категорической недопустимости создания угроз для жизни и здоровья остающихся на площадке многочисленных российских граждан, составляющих персонал АЭС", - сказала она на брифинге.

"Тель-Авив и Вашингтон должны отказаться от безрассудных атак на объекты ядерной инфраструктуры, что порождают реальные риски идеологической и экологической катастрофы в масштабах всего региона", - подчеркнула Захарова.

"Мы ожидаем недвусмысленного осуждения данного вопиющего инцидента со стороны МАГАТЭ, под чьими гарантиями находится АЭС "Бушер". Мы рассчитываем на соответствующую реакцию всех ответственных и здравомыслящих членов международного сообщества и прежде всего государств Персидского залива, которые могут пострадать в первую очередь", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила: "Мы призываем вовлеченные в конфликт стороны одуматься и приложить усилия в целях скорейшего прекращения огня и деэскалации напряженности. Продолжение боевых действий чревато беспрецедентными негативными последствиями для всего Ближнего Востока, в том числе, в ядерной сфере, о чем мы неоднократно предупреждали".

Как сообщалось, территория станции "Бушер" подверглась обстрелу во вторник около 19:00 по местному времени. Попадание снаряда не привело к материальному и техническому ущербу или ранениям.

МИД РФ Мария Захарова Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны

 В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны

Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога

 Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога

Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

 Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

В РФ прорабатывают поручение Путина о возможности ухода с газового рынка Европы

Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

 Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

Сенаторы одобрили запрет выдворения из России служивших в российской армии иностранцев

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 853 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8714 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
