Израиль ожидает эскалации со стороны Ирана после атаки на газовое месторождение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Израиль прогнозирует более серьезные действия со стороны Ирана после того, как израильские ВВС осуществили атаку на иранское газовое месторождение, сообщает в среду газета Times of Israel.

По ее данным, изданию "Исраэль хайом" стало известно от источника, что удар по крупному газовому месторождению Ирана означает ущерб примерно одной пятой газоперерабатывающих мощностей Ирана.

В ответ Иран, вероятно, ответит ударами по энергетической инфраструктуре в Израиле и, возможно, по объектам по всему региону.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение передавало, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанную с ним инфраструктуру.