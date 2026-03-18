Москва пообещала добиваться скорейшего возвращения археолога Бутягина в РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Москва будет добиваться скорейшего возвращения сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идёт о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Ранее близкие учёного сообщили в телеграм-канале, что суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина, которого обвинили по статье об уничтожении культурного наследия.

О задержании Бутягина - заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, начальника Мирмекийской экспедиции в Керчи в Варшаве, куда он приехал с лекцией, стало известно в декабре 2025 года. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.