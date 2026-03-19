Поиск

В Минсельхозе заявили, что пастереллез в Новосибирской области не повлияет на развитие животноводства

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением пастереллеза крупного рогатого скота в Новосибирской области носит локальный характер и не окажет существенного влияния на развитие животноводства в РФ, сообщил замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, который находится в регионе.

Текущие объемы производства, а также системная работа по повышению эффективности и ветеринарной безопасности предприятий создают базу для сохранения темпов роста отрасли, отметил он.

По словам Некрасова, отсутствуют и риски для потребителей, поскольку вся поступающая в торговлю продукция проходит строгий ветеринарный контроль.

Замминистра также сообщил, что в настоящее время Минсельхоз вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым прорабатывает дополнительные решения, которые помогут пострадавшим хозяйствам восполнить утраченное поголовье и возобновить хозяйственную деятельность. "Для нас принципиально важно поддержать фермеров, которые сегодня столкнулись с серьезным вызовом", - сказал он.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, наряду с мероприятиями по ликвидации очагов и недопущению дальнейшего распространения заболевания одной из ключевых задач остается оперативное возмещение ущерба пострадавшим домохозяйствам. В настоящее время на эти цели предусмотрено около 200 млн рублей. "По данным правительства Новосибирской области, на сегодняшний день компенсации уже получили свыше 20 собственников. Принято более 50 заявлений на получение социальных выплат, которые начнут поступать владельцам личных подсобных хозяйств с завтрашнего дня", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 40 очагах.

Причиной вспышек пастереллеза Россельхознадзор назвал аномальные морозы в Западной Сибири в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур. Кроме того, вирус начал мутировать.

По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева в регион была направлена рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. На состоявшемся в среду совещании Данкверт заявил, что ситуация в Новосибирской области находится под контролем. Вместе с тем он назвал недостаточными меры, принятые областными властями по недопущению распространения заболевания.

В настоящее время Россельхознадзор осуществляет надзор за профилактической работой с поголовьем животных, а также проводит мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Минсельхоз РФ Роман Некрасов Новосибирская область пастереллез
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 868 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
