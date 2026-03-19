Вице-губернатор Кубани Руденко оставил должность

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим распоряжением освободил Александра Руденко от должности заместителя главы региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Это кадровое решение объясняется тем, что Руденко переходит "на руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны".

Руденко с 2005 года работал в ГТРК "Кубань", с 2021 года занимал руководящие должности в медиагруппе "Кубань 24". Заместителем губернатора был назначен 28 октября 2025 года. На этом посту он курировал социальный блок.

Краснодарский край Кубань Вениамин Кондратьев ВГТРК Александр Руденко
Новости по теме

ФСБ и СКР сообщили о задержании пяти фигурантов дела о теракте в Новой Каховке

Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

 Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

Новосибирский губернатор заверил, что проблем с молоком и мясом в регионе нет

Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

 Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

Новосибирский губернатор назвал меры по ликвидации заболеваний скота "абсолютно необходимыми"

В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены

Обломки БПЛА упали во дворе в Краснодаре, пострадавших нет

В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

 В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Над Севастополем уничтожены 14 беспилотников

Три воздушные цели сбиты над морем в Севастополе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 872 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
