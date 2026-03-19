Вице-губернатор Кубани Руденко оставил должность

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим распоряжением освободил Александра Руденко от должности заместителя главы региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Это кадровое решение объясняется тем, что Руденко переходит "на руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны".

Руденко с 2005 года работал в ГТРК "Кубань", с 2021 года занимал руководящие должности в медиагруппе "Кубань 24". Заместителем губернатора был назначен 28 октября 2025 года. На этом посту он курировал социальный блок.