Холодное водоснабжение 120 домов восстановлено в Бодайбо после аварии ЖКХ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Подача холодной воды возобновлена в 120 домов в Бодайбо Иркутской области, где устраняют последствия коммунальной аварии, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале во вторник.

"За минувшие выходные, с 7 по 9 марта, в городе к системе холодного водоснабжения подключили 21 жилой дом. Всего холодная вода подана в 120 домов, в которых проживают 1183 человека, в том числе 284 ребенка. Это 40 многоквартирных домов, 54 дома блокированной застройки и 26 индивидуальных жилых домов", - написал Кобзев.

По словам главы региона, 8 марта запущен новый водовод в микрорайоне котельной "БМК". Это стабилизировало водоснабжение котельной, что, в свою очередь, повысило давление подачи воды в домах на улицах Лыткинской, Ремесленной, Разведчиков, в переулке Лисий.

"На сегодня, 10 марта, запланировано подключить к холодному водоснабжению 13 жилых домов: четыре многоквартирных, шесть блокированной застройки, три индивидуальных жилых дома. Ведутся также работы по повышению давления подачи воды на улице Садовой", - проинформировал Кобзев.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в 40-градусный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы - №3 и специальная (коррекционная). Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Пострадавшим начали перечислять единовременную помощь.

6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Тепло во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения в домах.

С 3 марта возобновлен учебный процесс в школах.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Главе Бодайбо предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). 4 марта суд отправил его под домашний арест по 26 апреля.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.