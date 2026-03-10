Поиск

Холодное водоснабжение 120 домов восстановлено в Бодайбо после аварии ЖКХ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Подача холодной воды возобновлена в 120 домов в Бодайбо Иркутской области, где устраняют последствия коммунальной аварии, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале во вторник.

"За минувшие выходные, с 7 по 9 марта, в городе к системе холодного водоснабжения подключили 21 жилой дом. Всего холодная вода подана в 120 домов, в которых проживают 1183 человека, в том числе 284 ребенка. Это 40 многоквартирных домов, 54 дома блокированной застройки и 26 индивидуальных жилых домов", - написал Кобзев.

В РоссииВ Бодайбо отменили февральскую плату за теплоВ Бодайбо отменили февральскую плату за теплоЧитать подробнее

По словам главы региона, 8 марта запущен новый водовод в микрорайоне котельной "БМК". Это стабилизировало водоснабжение котельной, что, в свою очередь, повысило давление подачи воды в домах на улицах Лыткинской, Ремесленной, Разведчиков, в переулке Лисий.

"На сегодня, 10 марта, запланировано подключить к холодному водоснабжению 13 жилых домов: четыре многоквартирных, шесть блокированной застройки, три индивидуальных жилых дома. Ведутся также работы по повышению давления подачи воды на улице Садовой", - проинформировал Кобзев.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в 40-градусный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы - №3 и специальная (коррекционная). Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Пострадавшим начали перечислять единовременную помощь.

6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Тепло во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения в домах.

С 3 марта возобновлен учебный процесс в школах.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Главе Бодайбо предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). 4 марта суд отправил его под домашний арест по 26 апреля.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

Игорь Кобзев Бодайбо Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Севастополь частично обесточен из-за неисправности на воздушной линии

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

 Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Российские военные нейтрализовали за ночь 163 беспилотника ВСУ

Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

 Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

Российские военные ликидировали за вечер 34 беспилотника ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8606 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 561 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });