Глава Минстроя заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах

В среднем по стране износ превышает 40%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России износ коммунальных сетей 40%, в отдельных регионах достигает 80%, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на пленарной сессии Национального форума технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ.

"Сегодня отрасль сталкивается с рядом системных вызовов, связанных с необходимой модернизацией. Конечно, износ сетей является очень высоким, более 40% сегодня сетей нуждается в замене. Есть регионы, где до 80% эта цифра доходит. Благодаря системной работе правительства ежегодно наблюдается количественное снижение крупных аварий, хотя при этом, конечно, общее количество их остается достаточно высоким", - сказал Файзуллин.

Кроме того, по его словам, отдельным вызовом остается дефицит кадров в отрасли, который сейчас оценивается примерно в 150 тысяч человек. Для решения задач необходимо не только обеспечить уровень финансирования, но и повысить эффективность работы, подчеркнул министр.

Файзуллин добавил, что за последние семь лет на обновление коммунальной инфраструктуры было направлено 743 млрд рублей федерального финансирования.

По его прогнозу, реализация программы по повышению производительности труда в ЖКХ до 2030 года позволит снизить аварийность на сетях на 11,5%.

"Реализация всех предусмотренных программой мероприятий позволит компенсировать порядка 60 тысяч работников, снизить аварийность до 11,5%, а также сдержать рост тарифов при одновременном повышении качества услуг для населения", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в программе до 2030 года определены четыре ключевых инструмента повышения производительности. Речь идет об оптимизация производственных процессов (рост производительности более 4%), разработке коробочных решений лучших практик (ожидаемый эффект около 5%), системных мерах в рамках госпрограмм и нацпроектов (по теплоснабжению 9%, по другим отраслям 6,6%), а также обучение и развитие кадров (0,3%).

"Для обеспечения методического и практического сопровождения этой работы в октябре прошлого года Минстроем создан отраслевой центр компетенций. За четыре месяца работы уже получены конкретные результаты, разработано 10 лучших практик с подтвержденным эффектом, создано первое коробочное решение, которое позволяет сократить время формирования отчетности с четырех часов до 15 минут", - резюмировал Файзуллин.

ЖКХ Ирек Файзуллин Минстрой
