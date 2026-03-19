"Росатом" анонсировал очередную "мощную" эвакуацию сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует очередной "мощный" этап эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, как только позволит обстановка, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Понятно, что, в целом, ситуация идёт по линии эскалации в Персидском заливе, на территории Ирана. Мы готовим очередную эвакуацию. Это будет, наверное, такая мощная, центральная эвакуация, после которой на площадке останутся буквально несколько десятков человек", - сказал Лихачев в четверг.

Глава "Росатома" пояснил, что люди там нужны для обеспечения присмотра за оборудованием и для дальнейшего возврата к режиму стройки. "Мы, конечно же, ждем окончания конфликта, не выводим Бушер из числа своих приоритетов", - сказал он.

"Но наших товарищей, наших людей мы обязаны сберечь. Поэтому, как только позволит военно-политическая обстановка, люди станцию и Иран покинут. Маршрут движения проработан через Армению", - отметил он.

17 марта территория АЭС "Бушер" подверглась обстрелу. В ночь на 18 марта Лихачев сообщил, что "Росатом" приступил к подготовке третьего этапа эвакуации сотрудников АЭС "Бушер" в Иране.

К этому времени госкорпорация уже эвакуировала с объекта 250 человек.

В настоящее время на АЭС "Бушер" остаются 480 сотрудников "Росатома".

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).