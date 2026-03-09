Лихачев сообщил о сложной ситуации на АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в районе иранской АЭС "Бушер" остается сложной, но ударов ни по самой станции, ни по стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация в районе расположения Бушерской АЭС остается сложной. Но, к счастью, ударов ни по самой станции, ни по стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано", - сказал он в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" в понедельник.

Как добавил Лихачев, "Росатом" организовал специальную горячую линию, чтобы люди могли получать в постоянном режиме информацию о своих близких.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Ирана стороны исходить из безусловного приоритета обеспечения безопасности АЭС "Бушер".