Москалькова сообщила о подготовке обменов пленными между РФ и Украиной

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина по линии военных и спецслужб готовят новые обмены пленными, сообщила в четверг российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Обмены готовятся министерством обороны, нашими спецслужбами", - сказала она журналистам.

На уточняющий вопрос, может ли обмен состояться в ближайшие недели, Москалькова ответила: "Обычно дата не называется. Здесь много составляющих для решения этого вопроса. Переговоры ведутся. Реальные списки сегодня существуют. Мы очень надеемся, что обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц все-таки состоится".

Омбудсмен отметила, что ее аппарат также ведет переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады, в том числе по поводу семи жителей Курской области, которые удерживаются украинской стороной уже больше года и решения по дате возвращения которых еще нет.

6 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 300 на 300. Днем ранее произошел обмен пленными в формате 200 на 200.