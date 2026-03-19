Москалькова сообщила о подготовке обменов пленными между РФ и Украиной

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина по линии военных и спецслужб готовят новые обмены пленными, сообщила в четверг российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Обмены готовятся министерством обороны, нашими спецслужбами", - сказала она журналистам.

На уточняющий вопрос, может ли обмен состояться в ближайшие недели, Москалькова ответила: "Обычно дата не называется. Здесь много составляющих для решения этого вопроса. Переговоры ведутся. Реальные списки сегодня существуют. Мы очень надеемся, что обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц все-таки состоится".

Омбудсмен отметила, что ее аппарат также ведет переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады, в том числе по поводу семи жителей Курской области, которые удерживаются украинской стороной уже больше года и решения по дате возвращения которых еще нет.

6 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 300 на 300. Днем ранее произошел обмен пленными в формате 200 на 200.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });