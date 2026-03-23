Минобороны сообщило о поражении за ночь почти 250 украинских беспилотников

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

В порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась емкость с топливом, персонал эвакуировали. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате 50 беспилотников над регионом.

В ночь на понедельник Росавиация вводила ограничения в аэрогаванях Казани, Чебоксар, Ижевска, Нижнекамска, а также в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург).