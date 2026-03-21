Трое пострадавших от атаки в Брянске 10 марта остаются в тяжелом состоянии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На лечении в стационарах находятся двенадцать пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске на прошлой неделе, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В стационарах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центров Минздрава России остаются 12 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске. Состояние троих из них остается тяжелым, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести. В целом динамика положительная", - сказал он журналистам в субботу.

10 марта власти сообщили об ударе ВСУ по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате которого погибли семь человек, пострадали более 40. Нескольких раненых доставили на лечение в Москву.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Брянске после ракетного удара были повреждены фасады 20 многоквартирных домов.

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте в связи с инцидентом.