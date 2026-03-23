В Кремле заявили, что будут рады видеть Ким Чен Ына в РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться, как только будут согласованы его сроки по дипломатическим и иным каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, у товарища Ким Чен Ына действительно есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. И по мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли конкретика по срокам визита.

Он подчеркнул, что в России всегда будут рады видеть руководителя КНДР.

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить РФ, о чем стало известно после их встречи в Пекине в сентябре 2025 года.